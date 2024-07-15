Українці пропонують ввести день Подяки українським Воїнам, Волонтерам, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, медикам та не тільки.

Пропонується ввести в Україні день Подяки зокрема і державам Європи, Заходу, які підтримали нашу країну у критичні часи російської агресії.

Про це йдеться у петиції на сайті президента України.

Автор (ініціатор) звернення Заводчиков Валерій пропонує ввести в Україні свято – День Подяки українським Воїнам, Волонтерам, ДСНС, медикам, державам Європи, Заходу, які підтримали Україну у критичні часи російської агресії.

"Пропонується відзначати щорічно 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, як в першу чергу подяка від народу України, за можливість жити нашим дітям у вільній, щасливій Україні", - йдеться у зверненні.

Петиція набрала 868 голосів з 25000 необхідних для того, щоб її розглянув президент.

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Автор петиції вважає, що для того, аби українці були впевнені у можливості реалізації своїх прав як громадян, були захищені від надзвичайних ситуацій, потрібно надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції у повному обсязі.

Так, українці вимагають бронювання для усього особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.

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