Украинцы предлагают ввести день Благодарности украинским Воинам, Волонтерам, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, медикам и не только.

Предлагается ввести в Украине день Благодарения, в частности, и государствам Европы, Запада, которые поддержали нашу страну в критические времена российской агрессии.

Об этом идет речь в петиции на сайте президента Украины.

Автор (инициатор) обращения Заводчиков Валерий предлагает ввести в Украине праздник – День Благодарения украинским Воинам, Волонтерам, ГСЧС, медикам, государствам Европы, Запада, поддержавшим Украину в критические времена российской агрессии.

"Предлагается отмечать ежегодно 1 июня, в Международный день защиты детей, как в первую очередь благодарность от народа Украины, за возможность жить нашим детям в свободной, счастливой Украине", - говорится в обращении.

Петиция набрала 868 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент.

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Автор петиции считает, что для того чтобы украинцы были уверены в возможности реализации своих прав как граждан, были защищены от чрезвычайных ситуаций, нужно предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности и функции в полном объеме.

Так, украинцы требуют бронирования для всего личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно-спасательной службе и других работников гражданской защиты.

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