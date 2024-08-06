Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила про зміни, що відбулися через збій - що сталося і як це позначиться на споживачах.

В «Нафтогаз України» оголосили споживачам нову важливу інформацію щодо термінів передачі показників лічильників.

Як відомо, кожного місяця споживачі мають передавати показники своїх лічильників до 5 числа.

«Актуальні показання допомагають нам правильно обчислити споживання та уникнути помилок у рахунках. Вчасно передані показання запобігають ситуаціям, коли фактичне споживання не відповідає нарахуванням», - нагадують в «Нафтогаз України».

Однак в серпні «Нафтогазу» довелося терміново змінювати терміни передачі показників лічильників за газ.

«Тепер у вас є більше часу, щоб спокійно передати свої показання…», - звернулися в «Нафтогаз» до українців.

Причиною такого екстреного рішення став технічний збій.

«Через технічні проблеми особистий кабінет все ще тимчасово недоступний», - пояснювали в «Нафтогаз», що відбувається.

Також в «Нафтогаз» оголосили новий термін передачі показників – його було продовжено до 7 серпня включно.

«…Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно», - наголошували в «Нафтогаз України».

Також зазначимо, що передати показання можна було і через онлайн-сервіси, які працювали у звичному режимі. Серед них:

чат-боти GASUA у Viber або Telegram;

SMS на номер 4647;

за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Крім того, на даний момент передати показники лічильника за газ можна і в особистому кабінеті.

В «Нафтогаз України» оголосили, що він вже повністю відновив свою роботу після технічного збою.

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