В «Нафтогаз України» оголосили споживачам нову важливу інформацію щодо термінів передачі показників лічильників.
Як відомо, кожного місяця споживачі мають передавати показники своїх лічильників до 5 числа.
«Актуальні показання допомагають нам правильно обчислити споживання та уникнути помилок у рахунках. Вчасно передані показання запобігають ситуаціям, коли фактичне споживання не відповідає нарахуванням», - нагадують в «Нафтогаз України».
Однак в серпні «Нафтогазу» довелося терміново змінювати терміни передачі показників лічильників за газ.
«Тепер у вас є більше часу, щоб спокійно передати свої показання…», - звернулися в «Нафтогаз» до українців.
Причиною такого екстреного рішення став технічний збій.
«Через технічні проблеми особистий кабінет все ще тимчасово недоступний», - пояснювали в «Нафтогаз», що відбувається.
Також в «Нафтогаз» оголосили новий термін передачі показників – його було продовжено до 7 серпня включно.
«…Ми розуміємо, що технічні проблеми могли створити незручності, тому зробили все можливе, щоб ви не хвилювалися та встигли вчасно», - наголошували в «Нафтогаз України».
Також зазначимо, що передати показання можна було і через онлайн-сервіси, які працювали у звичному режимі. Серед них:
- чат-боти GASUA у Viber або Telegram;
- SMS на номер 4647;
- за телефоном 066-300-2888 (натисніть 1);
- контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).
Крім того, на даний момент передати показники лічильника за газ можна і в особистому кабінеті.
В «Нафтогаз України» оголосили, що він вже повністю відновив свою роботу після технічного збою.
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