Російські окупанти завдали дуже великих пошкоджень енергетичній інфраструктурі – якими можуть бути графіки відключення світла восени, взимку та у березні.

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом значно покращилася.

В «Укренерго» і «ДТЕК повідомляли, що серед причин відсутності графіків відключення світла – послаблення спеки та повернення з ремонту певного енергообладнання.

З’явилися навіть заяви, що найскладніший період літа в енергетиці вже позаду – чи це дійсно так і якими будуть графіки відключення світла восени та взимку спрогнозував експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За словами експерта, ключову роль в покращенні ситуації зі світлом зіграло прискорення процесу завершення ремонтів на енергооб’єктах, профілактичних дій.

І ще один фактор – зміна погоди і завершення аномальної спеки. І плюс поступово введення в роботу тих об’єктів генерації, які були пошкоджені, але певною мірою.

Якими будуть відключення світла восени

Кожного українця тепер цікавить, що буде з електроенергією восени і взимку, коли світловий день значно коротший, сонця менше і покладатися на сонячні електростанції буде не можна. До того ж, деякі українці, яки виїхали за кордон, висловлюють бажання повернутися, але їх лякає ситуація з відключення світла.

За словами Корольчук, ключовим фактором залишаться нові обстріли з боку РФ по енергетиці. Цей ризик буде завжди.

«Якщо вони будуть, будуть пошкоджувати енергосистему, то це буде тільки погіршувати її роботу вцілому. На жаль. Але на осінь прогноз в принципі оптимістичний, томущо дійсно споживання знижуються, блоки АЕС вертають з ремонтів, плюс будуть вводити ТЕС, ГЕС, які можна відновити. Плюс до кінця вересня на початок жовтня повинні ввести в експлуатацію ті блоки, що були пошкоджені частково – це десь приблизно дві тисяч МВт і тисяча МВт ГЕС. Це формує таку картину, що выдключень буде…. Навіть, можливо, їх і не буде», - припустив експерт в ефірі «Громадське радіо».

Це, підкреслив Корольчук оптимістичний прогноз щодо ситуації зі світлом в Україні.

А якщо відключення і будуть, вони будуть мінімальними. У вересні і жовтні – це точно, підкреслив експерт.

Але багато чого також залежить, яким буде жовтень – холодний чи теплий. І, можливо, з кінця жовтня ситуація почне погіршуватись.

Якими будуть відключення світла восени.

Графіки відключення світла можуть повернутися у листопаді. Піки відключень прогнозуються у грудні, січні, лютому і навіть у березні.

«Скоріш за все, за прогнозом, у кращому випадку вони будуть такими, які ми вже бачили в умовах спеки і ремонтів блоківв АЕС», - попередив експерт.

За словами Юрія Корольчука, буде, зокрема, позначатися відсутність сонячної генерації.

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