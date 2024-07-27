У «ДТЕК» відповіли щодо графіків відключень електроенергії та чому там, де електроенергія має бути відсутня насправді світло продовжує горіти.

В компанії «ДТЕК» зробили нове пояснення щодо дії графіків відключень електроенергії, пише Politeka.net.

Як відомо, споживачі електроенергії, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Так, застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо ж застосовано більше, ніж три черги графіків вимкнення електроенергії, це означає, що обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів.

Однак ситуації, коли вимкнення не співпадають з жодними графіками, продовжуються.

Про це, зокрема, розповідають споживачі на сторінці «ДТЕК Київські електромережі». Також люди скаржаться на адреси, де світло завжди є і запитують, чому сусіднім будинкам світло повертають раніше.

«Б. Хмельницького 23-Б, 2 група. Чому досі немає світла. З 23.00 мають бути відключені лише дві групи. Досить дурити людей і знущатися!»,

«Чому не вмикаєте 2 групу? З 23:00 писали ж про відключення тільки двох груп. Чому не зробити для кожної з груп по півтори години відключення в світло-сірих зонах? Ви знущаєтесь над людьми?»,

"Рандомно обрала адресу в центрі, вул. Оболонська 34, це 1 група, з 19:00 там темно сіра зона, але світло є, хоча має бути вимкнуте. Чому там не вимкнено світло за графіком? Бо ось 5 група мала бути увімкнена з 19:00, але світла немає, виходить, що не для всіх правила єдині, чи не так?".

«Чому одним ви включаєте в нашій групі вчасно (сусіднім будинкам), а нам на 15-20 хвилин пізніше?»,

В «ДТЕК», пояснюючи щодо вимкнень, запевнили, що відновлення електропостачання після стабілізаційних відключень виконується почергово по лініям.

Також в «ДТЕК Київські електромережі» повідомили, чому там, де за графіком світла бути не повинно воно є.

«Лінії вимикають та вмикають поступово. Якщо є будинки що не вимикають, або вимикають по часу менше, це означає що ліміти дозволяють вимикати не всі лінії групи або вимкнено декілька лінії однієї групи та декілька ліній вашої групи. Буває й таке що не спрацювала телемеханіка, в тім такі випадки фіксуються та перевіряються», - запевнили енергетики споживачів.

Додамо, що, наприклад, в Києві кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі.

Таких будинків у столиці тепер лише 4% від загальної кількості. Енергетики провели роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків.

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