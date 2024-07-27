В «ДТЭК» ответили относительно графиков отключений электроэнергии и почему там, где электроэнергия должна отсутствовать на самом деле свет продолжает гореть.

В компании "ДТЭК" сделали новое объяснение относительно действия графиков отключений электроэнергии, пишет Politeka.net.

Как известно, потребители электроэнергии, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Так, применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если же применено более трех очередей графиков отключения электроэнергии, это означает, что ограничения распространяются на большее количество потребителей.

Однако ситуации, когда отключения не совпадают ни с какими графиками, продолжаются.

Об этом, в частности, рассказывают потребители на странице ДТЭК Киевские электросети. Также люди жалуются на адреса, где свет всегда есть и спрашивают, почему соседним домам свет возвращают раньше.

«Б. Хмельницкого, 23-Б, 2 группа. Почему до сих пор нет света. С 23:00 должны быть отключены только две группы. Хватит обманывать людей и издеваться!»,

«Почему не включаете 2 группу? С 23:00 писали об отключении только двух групп. Почему не сделать для каждой из групп по полтора часа отключения в светло-серых зонах? Вы издеваетесь над людьми?»,

""Рандомно выбрала адрес в центре, ул. Оболонская 34, это 1 группа, с 19:00 там темно серая зона, но свет есть, хотя должен быть выключен. Почему там не выключен свет по графику? Вот 5 группа должна быть включена с 19:00, но света нет, выходит, что не для всех правила едины, не правда ли?",

"Почему одним вы включаете в нашей группе вовремя (соседним домам), а нам на 15-20 минут позже?"

В «ДТЭК», объясняя выключение, заверили, что восстановление электроснабжения после стабилизационных отключений выполняется по очереди по линиям.

Также в «ДТЭК Киевские электросети» сообщили, почему там, где по графику света быть не должно, оно есть.

"Линии отключают и включают постепенно. Если есть дома, которые не выключают или отключают по времени меньше, это означает, что лимиты позволяют выключать не все линии группы или отключены несколько линии одной группы и несколько линий вашей группы. Бывает и такое, что не сработала телемеханика, в том такие случаи фиксируются и проверяются", - заверили энергетики потребителей.

Добавим, что, например, в Киеве количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось в три раза.

Таких домов в столице теперь всего 4% от общего количества. Энергетики провели работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и создали новые схемы поставки света для жилых домов.

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