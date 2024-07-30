В "Укренерго" і "ДТЕК" здивували українців новою заявою, люди зізнаються, що, отримавши таку інформацію, не змогли стримати сліз.

Заяви щодо відключення світла на 30 липня, оприлюднені «Укренерго» і «ДТЕК» здивували українців, люди пишуть, що не змогли стримати сліз.

Графіки відключення світла на сьогодні, 30 липня, здивували багатьох. Підкреслимо, що причина введення обмежень енергопостачання – це дефіцит енергії в енергосистемі України, який виник внаслідок масованих ворожих атак.

Україна втратила втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

«Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії», - підкреслюють в «Укренерго».

Графіки відключення світла на 30 липня.

В результаті українцям довелося звикати до графіків відключення світла. Споживачів кожної області, що не належать до об’єктів критичної інфраструктури, розділили на шість черг (груп).

«Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні одночасно застосовані погодинні відключення. Якщо застосовано більше, ніж три черги графіків – обмеження розповсюджуються на більшу кількість споживачів», - пояснюють енергетики.

При цьому експорт електроенергії не відбувається і не передбачається.

Однк ситуція з елеектроенергією кардинально змінилася, тож «Укренерго» і «ДТЕК» оприлюднили заяву, яка викликала в українців здивування, радість і навіть сльози.

«30 липня, не буде стабілізаційних відключень – таку команду отримали від Укренерго», - підкреслили в «ДТЕК», зкликавши укрїнців не забувати використовувати електроенергію економно, щоб так було й надалі.

В коментарях до оголошення люди дякують енергетикам і не стримають емоцій.

«Блін я аж заплакала, чесно. Як для життя мало треба»,

«Ледь не вдавився холодною гречкою»,

«Дякую Вам,за вашу нелегку роботу.Бережи Вас Боже!»,

«Щиро вдячна Вам за Вашу роботу».

Графіки відключення світла на 30 липня.

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