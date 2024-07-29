Відключення світла у понеділок, 29 липня, будуть відрізнятися від попередніх прогнозів – що змінилося і скільки годин доведеться сьогодні сидіти без світла.

Якими відключення світла будуть сьогодні, 29 липня, попередили в «ДТЕК» і «Укренерго», пише Politeka.net.

І сьогоднішній графік відрізнятиметься від традиційного попередження «заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби».

Одна з причин змін – дострокове виведення з ремонту енергоблоку АЕС. Зазначалося, що після планово-попереджувального ремонту, на 13 діб раніше встановленого терміну, до енергомережі України підключено один з атомних енергоблоків, йдеться у повідомленні.

Відключення світла 29 липня.

Ще одна причина різкої зміни ситуації з відключенням світла – закінчення рекордної спеки.

«У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася», - оголосили в «Укренерго», додавши, що тепер в деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший, а в деякі буде навіть можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання.

Тож, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.

Але відключення світла сьогодні, 29 липня, ще прогнозується.

За командою «Укренерго» це відбувтиметься з 16:00 до 23:00.

«Якщо у вас немає світла тоді, коли воно має бути, можливо, сталася аварія», - попереджають в «ДТЕК», коли сьогодні будуть відключення світла.

Додамо, що графіки відключення електроенергії змінилися. Зокрема, в Києві. Після оновлення відключення світла у столиці та області відрізняються на годину.

«З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", — йшлося у повідомленні енергетиків.

Відключення світла 29 липня.

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