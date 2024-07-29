Отключение света в понедельник, 29 июля, будет отличаться от предыдущих прогнозов – что изменилось и сколько часов придется сегодня сидеть без света.

Какими отключения света будут сегодня, 29 июля, предупредили в ДТЭК и Укрэнерго, пишет Politeka.net.

И сегодняшний график будет отличаться от традиционного предупреждения «меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток».

Одна из причин изменений – досрочный вывод из ремонта энергоблока АЭС. Отмечалось, что после планово-предупредительного ремонта, на 13 суток ранее установленного срока, к сети Украины подключен один из атомных энергоблоков, говорится в сообщении.

Отключение света 29 июля.

Еще одна причина резкого изменения ситуации с отключением света – окончание рекордной жары.

«У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета – позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась», - объявили в «Укрэнерго» , добавив, что теперь в некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – чуть-чуть больше, а в некоторые будет даже возможность не вводить никаких ограничений электропотребления.

Так что, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель.

Но отключение света сегодня, 29 июля, еще прогнозируется.

По команде «Укрэнерго» это произойдет с 16:00 до 23:00.

«Если у вас нет света тогда, когда оно должно быть, возможно, произошла авария», - предупреждают в ДТЭК, когда сегодня будут отключения света.

Добавим, что графики отключения электроэнергии изменились. В частности, в Киеве. После обновления отключения света в столице и области разнятся на час.

«С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. К примеру, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", — говорилось в сообщении энергетиков.

Отключение света 29 июля.

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