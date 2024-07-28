Компанія «Київстар» повідомила, кого з абонентів стосуються зміни, які вже діють в мережі мобільного оператора і чи потрібно за це доплачувати.

Мобільний оператор «Київстар» ввів зміни для деяких своїх абонентів, пише Politeka.net.

А саме – користувачі низки тарифів можуть тепер підключити акційні Суперсили. Мова йде про Суперсилу Інтернет безлім, Суперсилу Дзвінки безлім і Суперсилу SMS безлім.

Зміни, про які повідомили в «Київстар» вже діють з 18 липня. Абоненти можуть перевірити, чи доступні ці Суперсили для їхнього тарифу, та підключити їх до 31 грудня 2024-го року.

«Без жодних доплат», - підкреслюють в «Київстар».

Також в «Київстар» уточнили, що ці акційні Суперсили не назавжди, а на певний проміжок часу.

«Акційні Суперсили діють до 28 січня 2025 року включно», - розповіли в прес-службі.

Крім того, в компанії попереджають абонентів про важливий нюанс. Так, якщо абонент вже користуєтсья Суперсилою 15 ГБ, то вона буде змінена на акційну Суперсилу Інтернет безлім, а Суперсила 300 SMS по Україні буде змінена на Суперсилу SMS безлім.

Умови оновлених Суперсил починають діяти з наступної оплати тарифу.

Додамо, раніше в «Київстар» повідомили, чому буває так, що зв’язок зникає одразу, як вимикаєтсья електроенергія.

«Будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме — від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи. На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за їхньою тривалістю», - кажуть в «Київстар».

Тому деякі акумулятори не встигають заряджатись, і через це телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечити безперебійну роботу мережі.

Останні новини України:

Номери заблоковані: в "Lifecell" розкрили абонентам неприємний нюанс.

Дивне зникнення грошей: в "Lifecell" повідомили, що відбувається.

Цих послуг не буде: в "Київстар" попередили абонентів про обмеження.