Компания «Киевстар» сообщила, кого из абонентов касаются уже действующих в сети мобильного оператора изменений и нужно ли за это доплачивать.

Мобильный оператор Киевстар ввел изменения для некоторых своих абонентов, пишет Politeka.net.

А именно – пользователи ряда тарифов могут теперь подключить акционные суперсилы. Речь идет о Суперсиле Интернет безлим, Суперсиле Звонки безлим и Суперсиле SMS безлим.

Изменения, о которых сообщили в «Киевстар», уже действуют с 18 июля. Абоненты могут проверить, доступны ли эти Суперсилы для их тарифа и подключить их до 31 декабря 2024 года.

«Без никаких доплат», - подчеркивают в «Киевстар».

Также в «Киевстар» уточнили, что эти акционные Суперсилы не навсегда, а на определенный промежуток времени.

"Акционные Суперсилы действуют до 28 января 2025 года включительно", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в компании предупреждают абонентов о важном нюансе. Так, если абонент уже пользуется Суперсилой 15 ГБ, то она будет изменена на акционную Суперсилу Интернет безлим, а Суперсила 300 SMS по Украине будет изменена на Суперсилу SMS безлим.

Условия обновленных Суперсил начинают действовать с последующей оплаты тарифа.

Добавим, ранее в «Киевстар» сообщили, почему бывает так, что связь исчезает сразу, как выключается электроэнергия.

«Любому аккумулятору нужно время, чтобы подзарядиться, а именно – от 4 до 6 часов в зависимости от количества установленных АКБ. Для зарядки ИБП требуется 8 часов бесперебойной работы. К сожалению, отключения света носят непрогнозируемый характер, как по количеству отключений в течение суток, так и по их продолжительности», - говорят в «Киевстар».

Поэтому некоторые аккумуляторы не успевают заряжаться, и в связи с этим телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечить бесперебойную работу сети.

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