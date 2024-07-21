Мобільний оператор «Lifecell» розкрив абонентам причину, через яку вони можуть стикнутися із незрозумілим зникненням грошей з їхніх рахунків.

Про неприємну ситуацію повідомив один з абонентів «Lifecell», пише Politeka.net.

За словами чоловіка, з його рахунку «просто зняли гроші».

Абонент також підкреслив, що є клієнтом «Lifecell» вже більше 10 років.

«Просто зняли гроші з рахунку. В застосунку списані кошти за 2 дня "дзвінків" на номер іншого оператора. Загальна сума 32 грн. Звичайно справа не в грошах, а в принципі», - підкреслив абонент.

За словами чоловіка, казус в тому, що "дзвінки" на інший номер нібито здійснювалися на його другий особистий номер телефону, який в нього на цьому ж смартфоні.

«Це навіть технічно неможливо. А ваші оператори гарячої лінії кажуть, що ці дзвінки були», - пояснив абонент про свою проблему.

В «Lifecell» відповіли, через що могло статися списання грошей.

«Подібна ситуація могла виникнути, якщо за Вашим номером встановлено переадресацію на номер іншого мобільного оператора», - відповіли в «Lifecell».

Нагадаємо, що переадресація дає змогу перенаправляти вхідні дзвінки на інший номер або на автовідповідач у тих випадках, коли абонент не відповідає, перебуває у зоні недосяжності тощо.

Зазначимо, що користувачі мобільних пристроїв мають змогу перевірити, чи встановлена на телефоні переадресація викликів та на які номери.

Телефонний номер, на який здійснюється переадресація викликів, абонент може встановити самостійно. Фахівці з кібербезпеки радять абонентам звертати увагу, чи не зазначений у налаштуваннях сторонній номер.

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