Мобильный оператор Lifecell раскрыл абонентам причину, по которой они могут столкнуться с непонятным исчезновением денег с их счетов.

О неприятной ситуации сообщил один из абонентов Lifecell, пишет Politeka.net.

По словам мужчины, с его счета "просто сняли деньги".

Абонент также подчеркнул, что является клиентом Lifecell уже более 10 лет.

«Просто сняли деньги со счета. В приложении списаны средства за 2 дня "звонков" на номер другого оператора. Общая сумма 32 грн. Конечно, дело не в деньгах, а в принципе», - подчеркнул абонент.

По словам мужчины, казус в том, что "звонки" на другой номер якобы производились на его второй личный номер телефона, который у него на этом же смартфоне.

"Это даже технически невозможно. А ваши операторы горячей линии говорят, что эти звонки были", – объяснил абонент о своей проблеме.

В Lifecell ответили, из-за чего могло произойти списание денег.

"Подобная ситуация могла возникнуть, если по Вашему номеру установлена ​​переадресация на номер другого мобильного оператора", - ответили в Lifecell.

Напомним, что переадресация позволяет перенаправлять входящие звонки на другой номер или на автоответчик в тех случаях, когда абонент не отвечает, находится в зоне недостижимости.

Отметим, что пользователи мобильных устройств могут проверить, установлена ​​ли на телефоне переадресация вызовов и какие номера.

Телефонный номер, на который осуществляется переадресация вызовов, может установить абонент самостоятельно. Специалисты по кибербезопасности советуют абонентам обращать внимание, не указан ли в настройках посторонний номер.

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