Прийнято важливі рішення, яке торкнеться абонентів компанії «Київстар», а також клієнтів інших мобільних операторів.

Телекомунікаційна компанія «Київстар» готується до масштабних змін, пише «Politeka.net».

Зокрема, в компанії проводиться аналіз роботи мережі під час вимкнення електроенергії і вивчається нове розпорядження щодо змін, які повинні провести мобільні оператори.

Так, один з абонентів «Київстар» поцікавився, чи зросте вартість мобільного зв'язку через рішення уряду збільшити військовий збір до 5% і те, що оператор має надавати зв'язок 10 годин під час відключення світла.

В компанії «Київстар», відповідаючи на питання, наголосили, що забезпечення надійного зв’язку є ключовим пріоритетом.

«Зараз ми разом із індустрією вивчаємо розпорядження НЦУ та працюємо над аналізом поточної ситуації роботи мережі під час знеструмлень та оцінкою можливостей реалізації вимог розпорядження», - повідомили в «Київстар».

Зазначимо, що згідно із новим розпорядженням від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, оператори мають забезпечити зв'язок протягом 10 годин, якщо немає електроенергії.

У свою чергу в «Київстар» підкреслюють, що в енергонезалежність мережі вже інвестовано понад 1 млрд гривень і продовжується робота над її посиленням.

Проте, зазначають в «Київстар», для забезпечення безперебійності зв’язку критично важливим є наявність електроенергії протягом того часу, який необхідний для повного заряджання обладнання резервного живлення.

Додамо, що в «Київстар» також повідомляли, чому не можна поставити генератори на кожну базову станцію. Так, згідно із повідомленням компанії, це неможливо технічно. Зокрема, на дахах промислових та інших будівель, на локаціях, де, згідно з будівельними нормами, встановлювати бензинові чи дизельні генератори забороняється.

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