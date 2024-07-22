Телекоммуникационная компания «Киевстар» готовится к масштабным изменениям, пишет «Politeka.net».
В частности, в компании проводится анализ работы сети при выключении электроэнергии и изучается новое распоряжение по изменениям, которые должны провести мобильные операторы.
Так, один из абонентов «Киевстар» поинтересовался, вырастет ли стоимость мобильной связи из-за решения правительства увеличить военный сбор до 5% и то, что оператор должен предоставлять связь 10 часов при отключении света.
В компании «Киевстар», отвечая на вопросы, подчеркнули, что обеспечение надежной связи является ключевым приоритетом.
«Сейчас мы вместе с индустрией изучаем распоряжение НЦУ и работаем над анализом текущей ситуации работы сети при обесточивании и оценке возможностей реализации требований распоряжения», - сообщили в «Киевстар».
Отметим, что согласно новому распоряжению Государственной службы специальной связи и защиты информации, операторы должны обеспечить связь в течение 10 часов, если нет электроэнергии.
В свою очередь, в «Киевстар» подчеркивают, что в энергонезависимость сети уже инвестировано более 1 млрд гривен и продолжается работа над ее усилением.
Однако, отмечают в «Киевстар», для обеспечения бесперебойности связи критически важно наличие электроэнергии в течение того времени, которое необходимо для полной зарядки оборудования резервного питания.
Добавим, что в «Киевстаре» также сообщали, почему нельзя поставить генераторы на каждую базовую станцию. Так, согласно сообщению компании, это невозможно технически. В частности, на крышах промышленных и других зданий, на локациях, где согласно строительным нормам устанавливать бензиновые или дизельные генераторы запрещается.
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