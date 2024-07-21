Про ці обмеження в мережі «Київстар» мало хто знає, але деяким абонентам обов'язково необхідно мати їх на увазі, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

В мережі «Київстар» діє низка обмежень, які пошируюють на деяких абонентів, пише Politeka.net.

Мова йде про послуги Хто дзвонив, Автовідповідач, Повідомити мене, Повідомити про мене, Маячок, Мобільна карта.

Ці послуги є недоступними для тих абонентів, які перенесли свій номер до мережі «Київстар» з іншого оператора.

«Також недоступне надсилання та отримання SMS при використанні послуги Додатковий номер», - попереджають про ще одні обмеження в «Київстар».

Перенесення номера до "Київстар".

Зазначимо, що перенести номер у «Київстар» можуть абоненти передплати та контрактні, корпоративні й бізнес-абоненти, що обслуговуються за договором у інших операторів. А саме: lifecell, Vodafone, Інтертелеком, 3Mob (включає Lycamobile), PEOPLEnet.

Що ж до того, скільки коштує перенесення номера, то, як зазначають в «Київстар», для абонентів передплати вартість послуги входить у вартість стартового пакета.

Перенесення номера до "Київстар".

Для контрактних, корпоративних та бізнес-абонентів ця послуга надається без додаткової плати.

В «Київстар» також попереджають абонентів, які хочеть перенести свій номер про ще один надважливий нюанс.

Так, перенести номер у день подачі заявки не вийде.

«Від подачі заявки до активації номера в нашій мережі має минути щонайменше 8 робочих годин», - наголошують в «Київстар».

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