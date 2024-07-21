Об этих ограничениях в сети «Киевстар» немногие знают, но некоторым абонентам обязательно их нужно учитывать, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

В сети «Киевстар» действует ряд ограничений, которые распространяются на некоторых абонентов, пишет Politeka.net.

Речь идет об услугах Кто звонил, Автоответчик, Уведомить меня, Сообщить обо мне, Маячок, Мобильная карта.

Эти услуги недоступны для тех абонентов, которые перенесли свой номер в сеть «Киевстар» с другого оператора.

«Также недоступна отправка и получение SMS при использовании услуги Дополнительный номер», - предупреждают еще о одних ограничениях в «Киевстар».

Перенос номера в "Киевстар".

Отметим, что перенести номер в Киевстар могут абоненты предоплаты и контрактные, корпоративные и бизнес-абоненты, обслуживаемые по договору у других операторов. А именно: lifecell, Vodafone, Интертелеком, 3Mob (включает Lycamobile), PEOPLEnet.

Что касается того, сколько стоит перенос номера, то, как отмечают в «Киевстар», для абонентов предоплаты стоимость услуги входит в стоимость стартового пакета.

Перенос номера в "Киевстар".

Для контрактных, корпоративных и бизнес-абонентов эта услуга предоставляется без дополнительной платы.

В «Киевстар» также предупреждают абонентов, которые хотят перенести свой номер об еще одном сверхважном нюансе.

Так, перенести номер в день подачи заявки не получится.

«От подачи заявки до активации номера в нашей сети должно пройти не менее 8 рабочих часов», - подчеркивают в «Киевстар».

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