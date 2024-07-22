Абонент мобільного оператора «Lifecell» повідомив про неприємну і дивну ситуацію, яка з ним сталася.

На адресу мобільного оператора «Lifecell» надійшла скарга від чоловіка, який стверджує, що компанія продає номери, якими користуватися повноцінно неможливо.

«Ви в курсі, що ви продаєте номери, якими неможливо повноцінно користуватись, бо вони заблоковані в різних сервісах?», - повідомив чоловік на офіційній сторінці «Lifecell» у Facebook.

За його словами, складність, з якою він стикнувся, полягає в тому, що новопридбаний номер не можна зареєструвати в різних сервісах.

«Бо номер вже був використаний та/або скомпрометований (заблокований)», - пояснив чоловік свою проблему.

В «Lifecell» надали роз’яснення щодо цієї неприємної ситуації.

«З огляду на те, що ресурс нумерації має обмежений характер та надається виключно у користування, оператори мобільного зв’язку надають абонентам номери, які раніше використовувалися», - наголосили в «Lifecell».

Як наголошують в «Lifecell», після припинення дії договору з абонентом, його абонентський номер деактивується та через певний проміжок часу знову використовується для надання послуг.

Нагадаємо, що кожен власник смартфону може додати номери телефону до «чорного списку», але може трапитись і таке, що через якісь причини саме ваш номер опинився серед небажаних.

Абоненти будь-якого мобільного оператора можуть дізнатися, що їхній номер у чорному списку за допомогою простих способів.

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