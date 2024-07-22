Абонент мобильного оператора «Lifecell» сообщил о неприятной и странной ситуации, которая с ним произошла.

В адрес мобильного оператора «Lifecell» поступила жалоба от мужчины, утверждающего, что компания продает номера, которыми пользоваться полноценно невозможно.

«Вы в курсе, что вы продаете номера, которыми невозможно полноценно пользоваться, потому что они заблокированы в разных сервисах?», - сообщил мужчина на официальной странице «Lifecell» в Facebook.

По его словам, сложность, с которой он столкнулся, заключается в том, что новокупленный номер нельзя зарегистрировать в различных сервисах.

«Ибо номер уже был использован и/или скомпрометирован (заблокирован)», – объяснил мужчина свою проблему.

В «Lifecell» предоставили разъяснения по поводу этой неприятной ситуации.

«Учитывая, что ресурс нумерации носит ограниченный характер и предоставляется исключительно в пользование, операторы мобильной связи предоставляют абонентам ранее использовавшиеся номера», - подчеркнули в «Lifecell».

Как отмечают в Lifecell, после прекращения действия договора с абонентом, его абонентский номер деактивируется и через определенный промежуток времени снова используется для предоставления услуг.

Напомним, что каждый владелец смартфона может добавить номера телефона в «черный список», но может случиться и такое, что по каким-то причинам именно его номер оказался среди нежелательных.

Абоненты любого мобильного оператора могут узнать, что их номер в черном списке с помощью простых способов.

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