В компанії «Lifecell» висловилися щодо нових жорстких умов, з якими вони стикнулися - що необхідно знати клієнтам цього мобільного оператора.

Послугами компанії «Lifecell» користуються понад 8 мільйонів українців. Однак через відключення електроенергії деяким абонентам прийшлося мати справу з новими проблемами зі зв’язком.

В «Lifecell» тим часом запевняють, що компанія намагатиметься робити все, щоб поліпшити ситуацію з автономним живленням їхнього обладнання та наявністю зв'язку під час відключень. В компанії підкреслюють, що вони працюють над цим із 2022-го року і будуть продовжувати це робити.

Днями стало відомо, що влада зобовʼязала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла. Тобто, під час відключень електроенергії мобільний зв’язок має бути доступним протягом 10 годин замість 4 годин, як було раніше.

Так, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій повинні мати резервне живлення, яке б забезпечувало вказаний період автономної дії, а до кінця січня 2025-го його повинні мати 100% базових станцій.

Забезпечення безперебійного енергоживлення базових станцій мобільного зв’язку передбачено Планом першочергових заходів щодо стабілізації життєзабезпечення населення на територіях, де ведуться бойові дії.

В «Lifecell» відреагували на нове розпорядження, заявивши, що ці вимоги складні у виконанні.

«…Що стосується нових умов, прописаних у розпорядженні НЦУ - терміни і вимоги вкрай складні, зараз ми аналізуємо всю інформацію», - повідомили в «Lifecell».

Зокрема, через те, що ресурсу батарей, які підтримують роботу базових станцій, вистачає на різну тривалість часу, залежно від часу між знеструмленнями в кожній конкретній місцевості. Батареям потрібно встигнути повністю зарядитися до чергового відключення. Тобто, якщо електроенергії немає довго, а потім вона з’являється на дві години і потім знову вимикається, це недостатньо для зарядки батареї. Впливають на роботу батерей й інші чинники. В тому числі погодні умови.

Також майже дві тисячі базових станцій «Lifecell» забезпечені генераторами. Але тільки за їх допомогою неможливо зарезервувати більшу частину обладнання. Крім того, не кожну базову станцію можна живити від генератора.

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