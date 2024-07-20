В компании «Lifecell» высказались по поводу новых жестких условий, с которыми они столкнулись – что необходимо знать клиентам этого мобильного оператора.

Услугами компании "Lifecell" пользуются более 8 миллионов украинцев. Однако из-за отключений электроэнергии некоторым абонентам пришлось столкнуться с новыми проблемами со связью.

В "Lifecell" тем временем уверяют, что компания будет пытаться делать все, чтобы улучшить ситуацию с автономным питанием их оборудования и наличием связи во время отключений. В компании почеркивают, что они работают над этим с 2022 года и будут продолжать это делать.

На днях стало известно, что власти обязали мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света. То есть, при отключениях электроэнергии мобильная связь должна быть доступна в течение 10 часов вместо 4 часов, как было ранее.

Так, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций должны иметь резервное питание, которое бы обеспечивало указанный период автономного действия, а к концу января 2025-го его должны иметь 100% базовых станций.

Обеспечение бесперебойного энергопитания базовых станций мобильной связи предусмотрено Планом первоочередных мер по стабилизации жизнеобеспечения населения на территориях, где ведутся боевые действия.

В Lifecell отреагировали на новое распоряжение, заявив, что эти требования сложны в исполнении.

«…Что касается новых условий, прописанных в распоряжении НЦУ – сроки и требования крайне сложные, сейчас мы анализируем всю информацию», – сообщили в «Lifecell».

В частности, из-за того, что ресурса батарей, поддерживающих работу базовых станций, хватает на разную продолжительность времени в зависимости от времени между обесточениями в каждой конкретной местности. Батареям нужно успеть полностью зарядиться до очередного отключения. То есть, если электроэнергии нет долго, а потом она появляется на два часа и затем снова выключается, недостаточно для зарядки батареи. Влияют на работу батарей и другие факторы. В том числе погодные условия.

Также почти две тысячи базовых станций Lifecell снабжены генераторами. Но только с их помощью невозможно зарезервировать большую часть оборудования. Кроме того, не любую базовую станцию ​​можно питать от генератора.

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