Нафтогаз попереджає про можливі перебої з газом у ряді областей через нерівномірні розрахунки за спожите паливо.

Нафтогаз, найбільша компанія-постачальник газу в Україні, яка забезпечує 98% споживачів блакитного пального, попередила про можливі проблеми з постачанням газу через нерівномірні розрахунки за спожите паливо. Хоча загалом розрахунки виробників теплової енергії за період з 1 травня 2021 року по 16 липня 2024 року є задовільними, деякі регіони можуть зіткнутися з перебоями у постачанні газу.

Про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу.

Згідно з даними, 100% розрахунків за спожитий газ виконали тільки в п'яти областях України: Волинській, Закарпатській, Тернопільській, Полтавській та Запорізькій. Досить хороший рівень розрахунків спостерігається також у Києві (97%), Вінницькій (91,5%) і Львівській (90,7%) областях.

У решті областей ситуація менш оптимістична. Найнижчий рівень розрахунків зафіксовано в Івано-Франківській (24%), Донецькій (41,7%), Дніпропетровській (47,8%), Рівненській (50,1%) та Сумській (54,4%) областях. Нафтогаз підкреслює, що надійність і безперебійність постачання газу споживачам, а також енергетична безпека країни залежать від рівня розрахунків виробників теплової енергії.

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