Нафтогаз предупреждает о возможных перебоях с газом в ряде областей из-за неравномерных расчетов за потребленное топливо.

Нафтогаз, крупнейшая компания-поставщик газа в Украине, обеспечивающая 98% потребителей голубого горючего, предупредила о возможных проблемах с поставкой газа из-за неравномерных расчетов за потребленное топливо. Хотя в целом расчеты производителей тепловой энергии за период с 1 мая 2021 года по 16 июля 2024 года удовлетворительны, некоторые регионы могут столкнуться с перебоями в поставках газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

Согласно данным, 100% расчетов за потребленный газ провели только в пяти областях Украины: Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Полтавской и Запорожской. Весьма хороший уровень расчетов наблюдается также в Киеве (97%), Винницкой (91,5%) и Львовской (90,7%) областях.

В остальных областях ситуация менее оптимистичная. Самый низкий уровень расчетов зафиксирован в Ивано-Франковской (24%), Донецкой (41,7%), Днепропетровской (47,8%), Ровенской (50,1%) и Сумской (54,4%) областях. Нефтегаз подчеркивает, что надежность и бесперебойность поставок газа потребителям, а также энергетическая безопасность страны зависят от уровня расчетов производителей тепловой энергии.

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