Енергосистема України наразі переживає складні часи, і споживачі зіштовхуються з графіками відключень електроенергії. Українці запитують енергетиків, коли ці обмеження можуть бути скасовані.
У ДТЕК відповіли на ці тривожні питання, наголосивши, що скасування вимкнень можливе лише за певних умов.
Компанія зазначила, що відновлення нормального режиму електропостачання залежить від двох факторів. Перший - стабільність енергосистеми, а саме — ситуація, коли вона не потребуватиме балансування. Також необхідно отримати відповідне розпорядження від НЕК «Укренерго» щодо скасування стабілізаційних відключень. Важно зазначити, що причини відключень електроенергії не обмежуються лише обстрілами з боку Росії, адже на енергосистему також впливають постійні цикли включення і вимкнення.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко підкреслив, що система наразі перебуває в крихкому стані, адже вона не розрахована на роботу в режимах постійного включення та вимкнення.
Він додав, що аварії й далі відбуватимуться. Навіть за покращення загальної ситуації окремі райони та населені пункти можуть залишатися без електропостачання через аварії. Така ситуація може виникати у будь-який момент.
Раніше Politeka також писала про те, що в Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.
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