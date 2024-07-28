ДТЕК повідомив, що скасування графіків відключень електроенергії в Україні можливе лише за певних умов, залежних від стабільності енергосистеми та розпорядження НЕК «Укренерго».

Енергосистема України наразі переживає складні часи, і споживачі зіштовхуються з графіками відключень електроенергії. Українці запитують енергетиків, коли ці обмеження можуть бути скасовані.

У ДТЕК відповіли на ці тривожні питання, наголосивши, що скасування вимкнень можливе лише за певних умов.

Компанія зазначила, що відновлення нормального режиму електропостачання залежить від двох факторів. Перший - стабільність енергосистеми, а саме — ситуація, коли вона не потребуватиме балансування. Також необхідно отримати відповідне розпорядження від НЕК «Укренерго» щодо скасування стабілізаційних відключень. Важно зазначити, що причини відключень електроенергії не обмежуються лише обстрілами з боку Росії, адже на енергосистему також впливають постійні цикли включення і вимкнення.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко підкреслив, що система наразі перебуває в крихкому стані, адже вона не розрахована на роботу в режимах постійного включення та вимкнення.

Він додав, що аварії й далі відбуватимуться. Навіть за покращення загальної ситуації окремі райони та населені пункти можуть залишатися без електропостачання через аварії. Така ситуація може виникати у будь-який момент.

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