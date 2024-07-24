Українці мають можливість отримувати по 12 тисяч гривень кожного місяця.

В Україні безробітні можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі 12 тисяч гривень, якщо вони беруть участь у суспільно корисних роботах у своєму регіоні під час війни.

За інформацією Державної служби зайнятості, наприкінці липня до "Армії відновлення", яка займається такими роботами, приєдналися десятки тисяч громадян по всій країні.

З початку реалізації проєкту "Армія відновлення" було видано понад 158 тисяч направлень на виконання суспільно корисних робіт. Найбільше направлень отримали безробітні в таких областях:

Харківська — 26 364 направлення;

Донецька — 18 872;

Київська — 17 390;

Чернігівська — 17 347;

Полтавська — 16 541.

Усього в проєкті беруть участь 19 регіонів.

Виплати українцям

Державна служба зайнятості повідомляє, що на оплату праці за участь у "Армії відновлення" вже витрачено 1,23 мільярда гривень.

У 2024 році заробітна плата за виконання суспільно корисної роботи складає 12 тисяч гривень за повний місяць роботи.

Учасникам цих робіт укладають строкові трудові договори відповідно до Кодексу законів про працю України.

До таких робіт можуть приєднуватися працездатні особи, які не підлягають призову на військову службу, мають відповідний вік і стан здоров’я для роботи в умовах воєнного стану. Також разом з офіційно зареєстрованими безробітними на таких роботах можуть працювати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

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