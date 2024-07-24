В Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.
По информации Государственной службы занятости, в конце июля к "Армии восстановления", занимающейся такими работами, присоединились десятки тысяч граждан по всей стране.
С начала реализации проекта "Армия восстановления" было выдано более 158 тысяч направлений на выполнение общественно полезных работ. Больше всего направлений получили безработные в следующих областях:
- Харьковская - 26 364 направления;
- Донецкая - 18 872;
- Киевская - 17 390;
- Черниговская - 17 347;
- Полтавская - 16 541.
Всего в проекте участвуют 19 регионов.
Выплаты украинцам
Государственная служба занятости сообщает, что на оплату труда за участие в "Армии восстановления" уже израсходовано 1,23 миллиарда гривен.
В 2024 году заработная плата за выполнение общественно-полезной работы составляет 12 тысяч гривен за полный месяц работы.
Участникам этих работ заключают срочные трудовые договоры в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.
К таким работам могут присоединяться трудоспособные лица, не подлежащие призыву на военную службу, имеющие возраст и состояние здоровья для работы в условиях военного положения. Также вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать внутриперемещенные лица (ВПЛ).
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