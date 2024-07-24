У украинцев есть возможность получать по 12 тысяч гривен каждый месяц.

В Украине безработные могут получать ежемесячные выплаты в размере 12 тысяч гривен, если участвуют в общественно полезных работах в своем регионе во время войны.

По информации Государственной службы занятости, в конце июля к "Армии восстановления", занимающейся такими работами, присоединились десятки тысяч граждан по всей стране.

С начала реализации проекта "Армия восстановления" было выдано более 158 тысяч направлений на выполнение общественно полезных работ. Больше всего направлений получили безработные в следующих областях:

Харьковская - 26 364 направления;

Донецкая - 18 872;

Киевская - 17 390;

Черниговская - 17 347;

Полтавская - 16 541.

Всего в проекте участвуют 19 регионов.

Выплаты украинцам

Государственная служба занятости сообщает, что на оплату труда за участие в "Армии восстановления" уже израсходовано 1,23 миллиарда гривен.

В 2024 году заработная плата за выполнение общественно-полезной работы составляет 12 тысяч гривен за полный месяц работы.

Участникам этих работ заключают срочные трудовые договоры в соответствии с Кодексом законов о труде Украины.

К таким работам могут присоединяться трудоспособные лица, не подлежащие призыву на военную службу, имеющие возраст и состояние здоровья для работы в условиях военного положения. Также вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать внутриперемещенные лица (ВПЛ).

Последние новости Украины:

Недостаточно стажа для ухода на пенсию: что можно сделать, чтобы не остаться без выплат на старости

Украинцев ждет ряд выплат в июле: от каких организаций можно получить денежную помощь

Бусом привезли в ТЦК: мужчина категорически отказался от мобилизации, чем закончилась история