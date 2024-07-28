ДТЭК сообщил, что отмена графиков отключений электроэнергии в Украине возможна только при определенных условиях, зависимых от стабильности энергосистемы и распоряжения НЭК «Укрэнерго».

Энергосистема Украины переживает сложные времена, и потребители сталкиваются с графиками отключений электроэнергии. Украинцы спрашивают энергетиков, когда эти ограничения могут быть отменены.

В ДТЭК ответили на эти тревожные вопросы, подчеркнув, что отмена отключений возможна только при определенных условиях.

Компания отметила, что восстановление нормального режима электроснабжения зависит от двух факторов. Первый - стабильность энергосистемы, а именно ситуация, когда она не потребует балансировки. Также необходимо получить соответствующее распоряжение от НЭК «Укрэнерго» по отмене стабилизационных отключений. Важно отметить, что причины отключений электроэнергии не ограничиваются обстрелами со стороны России, ведь на энергосистему также влияют постоянные циклы включения и выключения.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко подчеркнул, что система находится в хрупком состоянии, ведь она не рассчитана на работу в режимах постоянного включения и выключения.

Он добавил, что аварии и дальше будут происходить. Даже при улучшении общей ситуации отдельные районы и населенные пункты могут оставаться без электроснабжения из-за аварий. Такая ситуация может возникать в любой момент.

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