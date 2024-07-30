В "Укрэнерго" и "ДТЭК" удивили украинцев новым заявлением, люди признаются, что получив такую ​​информацию, не смогли сдержать слез.

Заявления по отключению света на 30 июля, обнародованные «Укрэнерго» и «ДТЭК» удивили украинцев, люди пишут, что не смогли сдержать слез.

Графики отключения света на сегодняшний день, 30 июля, удивили многих. Подчеркнем, что причина введения ограничений энергоснабжения – это дефицит энергии в энергосистеме Украины, возникший вследствие массированных вражеских атак.

Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

"Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии", - подчеркивают в "Укрэнерго".

Графики отключения света на 30 июля.

В результате украинцам пришлось привыкать к графикам отключения света. Потребителей каждой области, не относящихся к объектам критической инфраструктуры, разделили на шесть очередей (групп).

"Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения. Если применено более трех очередей графиков – ограничения распространяются на большее количество потребителей", - объясняют энергетики.

При этом экспорт электроэнергии не производится и не предполагается.

Однако ситуация с электроэнергией кардинально изменилась, поэтому «Укрэнерго» и «ДТЭК» обнародовали заявление, которое вызвало у украинцев удивление, радость и даже слезы.

«30 июля, не будет стабилизационных отключений – такую ​​команду получили от Укрэнерго», - подчеркнули в «ДТЭК», призвав украинцев не забывать использовать электроэнергию экономно, чтобы так было и дальше.

В комментариях к объявлению люди благодарят энергетики и не сдержат эмоций.

«Блин я даже заплакала, честно. Как для жизни мало нужно»,

«Едва не подавился холодной гречкой»,

«Благодарю Вас, за вашу нелегкую работу. Береги Вас Боже!»,

«Искренне благодарна Вам за Вашу работу».

Графики отключения света на 30 июля.

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