Графіки відключення світла в Україні повинні істотно змінитися - чому і коли це станеться розповіли в «Укренерго».

Графіки відключення електроенергії, які продовжують діяти по всій Україні, незабаром можуть змінитися, пише Politeka.net.

Наразі найчастіше «Укренерго», а також «ДТЕК» попереджають українців, що заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби.

Через постійні відключення електроенергії, а також рекордну спеку українці скаржаться, що техніка ламається, продукти з холодильника доводиться викидати. Крім того, люди повідомляють енергетикам, що відключення світла, на їхній погляд, відбуваються і не за графіками, і зовсмі несправедливо. Мовляв, поки одні сидять годинами без світла, у сусідніх будинках люди навіть не знають, що таке відключення.

«Вимкнули увечері, потім увімкнули і знову через 5 хв. вимкнули. Ви хочете людям техніку побутову вивести з ладу?!»,

«Яким чином в 3 групі проходять вимкнення? 1/3 будинків без світла, більшість зі світлом 24/7?»,

«Чому 6 група сама жорстка? Відключаєте на довше, чим всі інші», - галасують споживачі на офіційній сторінці «ДТЕК Київські електромережі».

Графіки відключення світла будуть іншими

Тим часом в «ДТЕК» вже попередили українців, що взимку їм доведеться розраховувати на себе.

«Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно зима пройде легше», — заявили в «ДТЕК» щодо того, як українцям підготуватись до зими під час якої можуть також діяти графіки відключення світла.

Однак енергетики ще мають надію на зміну ситуації в кращу сторону.

Так, покращення ситуації з електроенергією передбачається вже за кілька тижнів.

Вересень та жовтень українці навіть зможуть прожити без відключень.

В «Укренерго» очікують, що вже у серпні дефіцит трохи зменшиться, а, значить, графіки відключення електроенергії стануть менш жорсткими.

Графіки відключення світла будуть іншими.

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