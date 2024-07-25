Завдяки введенню в експлуатацію відремонтованого атомного блоку в Україні в деяких регіонах до 18:00 більше не застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

Міністерство енергетики повідомило, що в деяких областях України більше не будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії до 18:00 завдяки введенню в експлуатацію відремонтованого атомного блоку.

Завдяки чому світла стало більше Після завершення планового ремонту раніше запланованого терміну один з енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми. Це суттєво підвищить стабільність енергетичної системи та зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

"Один з атомних енергоблоків, що був відремонтований раніше строку, підключено до енергосистеми", – повідомили в Міністерстві.

Раніше в Міненерго відзначили, що атомна енергетика є ключовою для енергетичної стабільності та незалежності України. До початку повномасштабного вторгнення вона була основною і зараз має особливе значення, покриваючи більше половини споживаної електроенергії.

До слова, до початку повномасштабного вторгнення в Україні діяли 15 атомних енергоблоків. Наразі на території, підконтрольній Україні, працюють 9 блоків: два на Хмельницькій АЕС, чотири на Рівненській АЕС та три на Південноукраїнській АЕС. Ще шість блоків знаходяться на окупованій Запорізькій АЕС.

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