Якщо спочатку росіяни атакували ТЕЦ, то тепер атакують газовий сектор України, що може призвести до проблем з опаленням.

Російські сили продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, зокрема ракети та дрони запускають на об'єкти газового сектору. Стало відомо, які через це проблеми з опаленням будуть в Україні цьогоріч.

За словами експерта Юрія Корольчука, найбільшою загрозою для успішного проведення сезону є можливість пошкодження наземної інфраструктури газосховища.

"Попри позитивні заяви щодо опалювального сезону, я б не був таким оптимістом. Зима все покаже, наскільки можна буде достатньою мірою підіймати ті обсяги газу, які ми закачуємо й використовуємо", - пояснив він.

За словами Корольчука, російські сили завдали значних пошкоджень газосховищам, зокрема у Львівській області. Незважаючи на те, що система закачування газу працює без перебоїв, експерт відзначає проблеми з підйомом газу через потребу у ремонті пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, низка експертів попереджають, що липень став лише репетицією важкої зими. Справа у тому, що відключення електроенергії можуть бути довшими з приходом морозів. До війни середнє споживання впродовж року становило близько 15 ГВт, а минулої зими на піку попиту – близько 18 ГВт. Тому розрив між тим, що може виробляти система, і попитом буде ще більшим.

Джерело: 24 Канал.

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