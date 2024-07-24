Если сначала россияне атаковали ТЭЦ, то теперь атакуют газовый сектор Украины, что может привести к проблемам отопления.

Российские силы продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины, в том числе ракеты и дроны запускают на объекты газового сектора. Стало известно, какие из-за этого проблемы с отоплением будут в Украине в этом году.

По словам эксперта Юрия Корольчука, наибольшей угрозой успешного проведения сезона является возможность повреждения наземной инфраструктуры газохранилища.

"Несмотря на положительные заявления по отопительному сезону, я бы не был таким оптимистом. Зима все покажет, насколько можно будет в достаточной степени поднимать те объемы газа, которые мы закачиваем и используем", - пояснил он.

По словам Корольчука, российские силы нанесли значительные повреждения газохранилищам, в частности, во Львовской области. Несмотря на то, что система закачки газа работает без перебоев, эксперт отмечает проблемы с подъемом газа из-за необходимости ремонта поврежденных объектов.

Напомним, ряд экспертов предупреждают, что июль стал лишь репетицией тяжелой зимы. Дело в том, что отключения электроэнергии могут быть длиннее с приходом морозов. До войны среднее потребление за год составляло около 15 ГВт, а прошлой зимой на пике спроса – около 18 ГВт. Поэтому разрыв между тем, что может производить система, и спрос будет еще больше.

Источник: 24 Канал.

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