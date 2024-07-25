Благодаря введению в эксплуатацию отремонтированного атомного блока в Украине в некоторых регионах до 18:00 больше не будут применяться графики отключения электроэнергии.

Министерство энергетики сообщило, что в некоторых областях Украины больше не будут применяться графики отключения электроэнергии до 18.00 благодаря введению в эксплуатацию отремонтированного атомного блока.

После завершения планового ремонта ранее запланированного срока один из энергоблоков АЭС был подключен к энергосистеме. Это существенно повысит стабильность энергетической системы и снизит существующий дефицит электроэнергии.

"Один из атомных энергоблоков, отремонтированный ранее срока, подключен к энергосистеме", – сообщили в Министерстве.

Ранее в Минэнерго отметили, что атомная энергетика является ключевой для энергетической стабильности и независимости Украины. До начала полномасштабного вторжения она была основополагающей и сейчас имеет особое значение, покрывая более половины потребляемой электроэнергии.

К слову, до начала полномасштабного вторжения в Украину действовали 15 атомных энергоблоков. На территории, подконтрольной Украине, работают 9 блоков: два на Хмельницкой АЭС, четыре на Ровенской АЭС и три на Южноукраинской АЭС. Еще шесть блоков находятся на оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине в этом году будут проблемы с отоплением, следует подготовиться.

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