Графики отключения света в Украине должны существенно измениться – почему и когда это произойдет рассказали в «Укрэнерго».

Графики отключения электроэнергии +, продолжающие действовать по всей Украине, в скором времени могут измениться, пишет Politeka.net.

Сейчас чаще всего «Укрэнерго», а также «ДТЭК» предупреждают украинцев, что меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

Из-за постоянных отключений электроэнергии, а также рекордной жары украинцы жалуются, что техника ломается, продукты из холодильника приходится выбрасывать.

Кроме того, люди сообщают энергетикам, что отключения света, на их взгляд, происходят и не пографикам, и несправедливо. Мол, пока одни сидят часами без света, в соседних домах люди даже не знают, что такое отключение.

«Выключили вечером, затем включили и снова через 5 мин. выключили. Вы хотите людям бытовую технику вывести из строя?!»,

"Каким образом в 3 группе проходят выключения? 1/3 домов без света, большинство со светом 24/7?»,

«Почему 6 группа самая жесткая? Отключаете дольше, чем все остальные» , - кричат ​​потребители на официальной странице «ДТЭК Киевские электросети».

Графики отключения света будут другими.

Тем временем в ДТЭК уже предупредили украинцев, что зимой им придется рассчитывать на себя.

«Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-нибудь из этого, у него точно зима пройдет легче», — заявили в «ДТЭК» относительно того, как украинцам подготовиться к зиме, во время которой могут также действовать графики отключения света.

Однако энергетики еще надеются на изменение ситуации в лучшую сторону.

Так улучшение ситуации с электроэнергией предполагается уже через несколько недель.

Сентябрь и октябрь украинцы смогут даже прожить без отключений.

В «Укрэнерго» ожидают, что уже в августе дефицит немного уменьшится, а, значит, графики отключения электроэнергии станут менее жесткими.

Графики отключения света будут другими.

Последние новости Украины:

Украинцам будут выключать свет гораздо реже: что нужно знать.

Не работает домашний Интернет: в "Киевстар" назвали причину проблемы.

Отключение света: в "ДТЭК" сделали тревожное заявление.