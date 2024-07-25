В телекомунікаційній компанії «Київстар» надали абонентам важливе роз’яснення щодо того, чому не працює домашній інтернет і через що можуть спостерігатися й інші проблеми.

Абоненти компанії «Київстар» продовжують скаржитись, що не працює домашній інтернет. Крім того, на тлі дії графіків відключень електроенергії спостергіються й інші проблеми.

«Київстар, нема часто обслуговування і часто нема інтернету, то зробіть щоб цей час поки відключають електроенергію щоб пакет послуг щоб підключали безкоштовно, бо воно некоштує того, що вносити оплату і нема можливості користуватися»,

«Домашній інтернет після вимкнення світла працює лише 4 - 5 хвилин, місто Київ. Щодня протягом місяця повідомляла про цю ситуацію в службу підтримки. Навіть отримувала повідомлення, що моя проблема вирішена. Але ситуація не змінюється»,

«А як ці ваші фільми дивитися якщо домашній інтернет працює по 4 години на добу? Навіть, коли немає відключень світла по всій країні, він працює годину і зникає», - повідомляють українці на сторінці «Київстар» у Facebook.

В «Київстар», реагуючи на проблеми, надали роз’яснення, чому не працює домашній інтернет.

Не працює домашній інтернет "Київстар".

Згідно з повідомленням компанії, після відключення електропостачання доступ до інтернету можливий протягом перших 4-х години, після цього автономна робота обладнання стає неможливою.

«Якщо після відновлення електропостачання інтернет не з’явився, це означає, що є проблема з енергоживленням на шляху до вашого будинку від точки включення в магістральну мережу, яка роздає інтернет за вашою адресою», - пояснили в «Київстар».

В такому разі, радять в «Київстар», варто самостійно моніторити відновлення послуги.

Не працює домашній інтернет "Київстар".

Крім того, в прес-службі компанії підкреслюють, що наразі відключення світла мають непрогнозований характер, як за кількістю відключень протягом доби, так і за їхньою тривалістю. Тому деякі акумулятори не встигають заряджатись, і через це телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечити безперебійну роботу мережі.

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