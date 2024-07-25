В телекоммуникационной компании «Киевстар» предоставили абонентам важное разъяснение относительно того из-за чего не работает домашний интернет и почему могут наблюдаться и другие проблемы.

Абоненты компании «Киевстар» продолжают жаловаться, что не работает домашний интернет. Кроме того, на фоне действия графиков отключения электроэнергии наблюдаются и другие проблемы.

«Киевстар, нет часто обслуживания и часто нет интернета, то сделайте, чтобы это время пока отключают электроэнергию, чтобы пакет услуг чтобы подключали бесплатно, потому что оно не стоит того, что вносить оплату и нет возможности пользоваться»,

«Домашний интернет после отключения света работает всего 4 – 5 минут, город Киев. Каждый день в течение месяца сообщала об этой ситуации в службу поддержки. Даже получала уведомление, что моя проблема решена. Но ситуация не меняется» ,

«А как эти ваши фильмы смотреть, если домашний интернет работает по 4 часа в сутки? Даже когда нет отключений света по всей стране, он работает час и исчезает» , - сообщают украинцы на странице «Киевстар» в Facebook .

В «Киевстар», реагируя на проблемы, дали разъяснение, почему не работает домашний интернет.

Не работает домашний интернет "Киевстар".

Согласно сообщению компании, после отключения электроснабжения доступ к интернету возможен в течение первых 4 часов, после этого автономная работа оборудования становится невозможной.

«Если после возобновления электроснабжения интернет не появился, это означает, что есть проблема с энергопитанием на пути к вашему дому от точки включения в магистральную сеть, которая раздает интернет по вашему адресу», – пояснили в «Киевстар».

В таком случае, советуют в «Киевстар», стоит самостоятельно мониторить возобновление услуги.

Не работает домашний интернет "Киевстар".

Кроме того, в пресс-службе компании подчеркивают, что в настоящее время отключения света носят непрогнозируемый характер, как по количеству отключений в течение суток, так и по их продолжительности. Поэтому некоторые аккумуляторы не успевают заряжаться, и поэтому телеком-операторы и провайдеры фиксированного интернета не всегда могут обеспечить бесперебойную работу сети.

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