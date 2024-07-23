Нові вимоги, у тому числі і до компанії "Vodafone", торкнуться абонентів мобільного оператора – що зміниться і як це вплине на зв'язок.

На абонентів компанії «Vodafone», судячи з нового рішення, чекають чергові зміни, пише Politeka.net.

Мова йде про вимоги щодо резервного живлення. Так, оператори мобільного зв’язку, в тому числі і «Vodafone», мають забезпечити джерелами альтернативного живлення 60% базових станцій до 1 жовтня 2024 року та 100% до 1 лютого 2025 року.

В новому разпорядженні також йде мова про те, що під час відключень електроенергії мобільний зв’язок має бути доступним протягом більшої кількості годин, ніж є зараз.

А саме – 10 годин замість 4. При цьому в компанії «Vodafone» ці вимоги прокоментували, як «доволі складні». Мобільний оператор також зазначає, що його загальні інвестиції в енергостійкість мережі за період 2022-2024 років перевищать 674 млн грн.

Тим часом деякі абоненти намагаються зрозуміти, чому «Vodafone» проводить тестування 5G не на всій території України:

«А чому тільки в 2 областях 5G тестування Київ Івано-Франківськ, а у інших що…».

В компанії «Vodafone» відповіли, що тестування завжди проводиться на обмеженій території, і діє тільки певний період.

«Зона тестування - має певні кордони. Це необхідно, щоб спеціалісти технічного відділу могли зібрати необхідні дані. Запустити тестування по всіх областях, на жаль, технічно не можна зробити», - пояснюють в компанії «Vodafone».

Нагадаємо, що 5G –це це стандарт мобільного зв'язку п'ятого покоління.

Зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

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