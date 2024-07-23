Новые требования, в том числе и к компании "Vodafone", коснутся и абонентов мобильного оператора – что изменится и как это повлияет на связь.

Абонентов компании «Vodafone», судя из нового решения, ждут очередные изменения, пишет Politeka.net.

Речь идет о требованиях относительно резервного питания. Так, операторы мобильной связи, в том числе и Vodafone, должны обеспечить источниками альтернативного питания 60% базовых станций до 1 октября 2024 года и 100% до 1 февраля 2025 года.

В новом распоряжении также идет речь о том, что во время отключений электроэнергии мобильная связь должна быть доступна в течение большего количества часов, чем сейчас.

А именно – 10 часов вместо 4.

При этом в компании Vodafone эти требования прокомментировали, как "достаточно сложные". Мобильный оператор также отмечает, что его общие инвестиции в энергостойкость сети за период 2022-2024 годов превысят 674 млн. грн.

Тем временем некоторые абоненты пытаются понять, почему Vodafone проводит тестирование 5G не на всей территории Украины:

«А почему только в 2 областях 5G тестирования Киев Ивано-Франковск, а в других что…» .

В компании Vodafone ответили, что тестирование всегда проводится на ограниченной территории, и действует только определенный период.

«Зона тестирования – имеет определенные границы. Это необходимо, чтобы специалисты технического отдела могли собрать необходимые данные. Запустить тестирование по всем областям, к сожалению, технически нельзя сделать», – объясняют в компании «Vodafone».

Напомним, что 5G – это стандарт мобильной связи пятого поколения.

Сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

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