Команда фахівців постійно працює над тим, щоб вдосконалювати графік відключень, щоб вони були ефективними та справедливими, але українцям треба теж виконати одну дію.

В "Укренерго" прогнозують покращення ситуація з відключенням світла. Водночас українці мають звикати до ощадливого споживання електроенергії, особливо зранку і ввечері. Про це написав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Спекотна погода відступила на 10 градусів вниз, минулого тижня з планового ремонту вийшли додаткові генеруючі потужності. Споживачі отримали перепочинок на певний час", — зазначив він.

Енергетики продовжують активність, зокрема ведуться ремонти пошкоджених об'єктів і зміцнюється захист. Кудрицький підкреслив, що останні дронові атаки ще раз довели ефективність їхньої роботи.

"Готуємо енергосистему до зими. До всіх одне прохання — якщо є можливість, переносьте енергоспоживання наразі на денні години, з 11-ої до 15-ої. В цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій. І будь ласка, звикайте до ощадливого енергоспоживання, особливо зранку і ввечері. Ця звичка всім нам знадобиться восени і взимку", — додав Кудрицький.

Нагадаємо, за словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, дефіцит електроенергії восени буде невеликим, однак взимку він може значно зрости. Графіки відключень електропостачання можуть мати схожий формат, як у липні, застосовуваний до українців. Проте Тарасюк підкреслює, що точно прогнозувати ситуацію складно через непередбачувані фактори, такі як погодні умови та можливі обстріли.

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