Команда специалистов постоянно работает над тем, чтобы совершенствовать график отключений, чтобы они были эффективными и справедливыми, но украинцам тоже нужно выполнить одно действие.

В "Укрэнерго" прогнозируют улучшение ситуации с отключением света. В то же время украинцы должны привыкать к экономному потреблению электроэнергии, особенно утром и вечером. Об этом написал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Жаркая погода отступила на 10 градусов вниз, на прошлой неделе из планового ремонта вышли дополнительные генерирующие мощности. Потребители получили передышку на время", — отметил он.

Энергетики продолжают активность, в частности, ведутся ремонты поврежденных объектов и укрепляется защита. Кудрицкий подчеркнул, что последние дроновые атаки еще раз доказали эффективность их работы.

"Готовим энергосистему к зиме. Ко всем одна просьба — если есть возможность, переносите энергопотребление на дневные часы, с 11 до 15. В это время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций. И пожалуйста, привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам понадобится осенью и зимой", - добавил Кудрицкий.

Напомним, по словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, дефицит электроэнергии осенью будет небольшим, однако зимой он может значительно возрасти. Графики отключений электроснабжения могут иметь схожий формат, как в июле, применяемый к украинцам. Однако Тарасюк подчеркивает, что точно прогнозировать ситуацию сложно из-за непредсказуемых факторов, таких как погодные условия и возможные обстрелы.

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