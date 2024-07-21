Министерство энергетики Украины не намерено увеличивать тариф на электроэнергию. Текущая стоимость электроэнергии составляет 4,32 грн за киловатт-час и остается неизменной до 30 апреля 2025 года. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, у Минэнерго нет планов на пересмотр цен на электроэнергию. Правительство 31 мая приняло решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии, что предусматривает установление единой фиксированной цены на уровне 4,32 грн за киловатт-час для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года. Вот после этой даты тарифы могут быть пересмотрены.

Гринчук также отметила, что действующий тариф, действующий с 1 июня, включает в себя только себестоимость производства электроэнергии государственными энергокомпаниями, такими как Энергоатом и Укргидроэнерго, а также затраты на передачу, распределение и поставку электроэнергии потребителям в разных регионах.

В то же время, рыночная стоимость электроэнергии составляет примерно 7,5 грн за киловатт-час. Таким образом, тариф на электроэнергию для населения в Украине субсидирован государством. Ранее этот тариф составлял 2,64 грн за киловатт-час, и государство также субсидировало всех потребителей, поскольку эта цена не отражала значительную долю реальной стоимости электроэнергии.

Источник: OBOZ.UA

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