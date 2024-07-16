Відомо, які пристрої споживають найбільше електроенергії - лідерами за споживання є дукілька приладів.

У червні ціни на електроенергію майже подвоїлися, що спонукало українців шукати способи зменшення витрат на комунальні послуги. Стало відомо, які прилади споживають найбільше електроенергії.

Відомо, які пристрої споживають найбільше електроенергії. Лідерами за споживання є телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки, які разом становлять близько 28% від загального використання електрики.

Також значні витрати спостерігаються у наступних категоріях:

прання та сушіння одягу – 14%;

освітлення приміщень – 13%;

робота холодильників і морозильних камер – 11%;

приготування їжі – 9%;

миття посуду – 8%.

Щоб побутова техніка не споживала електроенергію без потреби, відключайте пристрої від розетки. Винятком є бойлер, оскільки він споживає значно менше енергії на підтримку температури, ніж на повний цикл нагрівання.

Ось кілька методів для економії електроенергії:

замініть лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;

обирайте техніку з режимом "Еко";

регулярно очищуйте чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;

уникайте використання сплячого режиму для техніки (наприклад, ноутбука).

Джерело: Spiegel.

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