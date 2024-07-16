Известно, какие устройства потребляют больше электроэнергии - лидерами за потребление являются несколько приборов.

В июне цены на электроэнергию почти удвоились, что побудило украинцев искать способы уменьшения расходов на коммунальные услуги. Стало известно, какие приборы потребляют больше электроэнергии.

Известно, какие устройства потребляют больше электроэнергии. Лидерами за потребление являются телевизоры, стационарные компьютеры, ноутбуки и игровые приставки, которые составляют около 28% от общего использования электричества.

Также значительные затраты наблюдаются в следующих категориях:

стирка и сушка одежды – 14%;

освещение помещений – 13%;

работа холодильников и морозильных камер – 11%;

приготовление пищи – 9%;

мытье посуды – 8%.

Чтобы бытовая техника не потребляла электроэнергию без необходимости, отсоединяйте устройства от розетки. Исключением является бойлер, поскольку он потребляет значительно меньше энергии для поддержания температуры, чем на полный цикл нагрева.

Вот несколько методов для экономии электроэнергии:

замените лампы накаливания на энергоэффективные LED-лампы;

выбирайте технику с режимом "Эко";

регулярно очищайте чайник от накипи и холодильник от лишнего льда;

избегайте использования спящего режима для техники (например, ноутбука).

Источник: Spiegel.

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