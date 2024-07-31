Дефіцит електроенергії в Україні може досягти рівня, аналогічного тому, що було у липні цього року.

Україна активно готується до можливих відключень електропостачання взимку. За словами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, дефіцит електроенергії восени буде невеликим, однак взимку він може значно зрости. Він пояснив, як вимикатимуть світло зимою.

Графіки відключень електропостачання можуть мати схожий формат, як у липні, застосовуваний до українців. Проте Тарасюк підкреслює, що точно прогнозувати ситуацію складно через непередбачувані фактори, такі як погодні умови та можливі обстріли.

Він також відзначив, що дефіцит електроенергії в Україні взимку може сягнути рівня, аналогічного до того, що було в липні цього року.

Також він відзначив, що влітку в Україні щодня проводилися кілька черг відключень, і в Києві іноді відсутність електропостачання тривала до 18 годин на добу.

Голова НКРЕКП також зауважив, що зазвичай у вересні - жовтні спостерігається найменше споживання електроенергії, тому відключення в цей період можуть бути менш частими або зовсім відсутні.

"Важко спрогнозувати, яким буде дефіцит. Невідомо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться добудувати та чи будуть обстріли енергетики", – додав Тарасюк.

Варто також нагадати, що в уряді заявили, що після зменшення спеки і до настання холодів енергосистема України перебуватиме у відносному балансі за умови відсутності нових пошкоджень об'єктів генерації. У наступні три місяці обмеження постачання електроенергії в Україні будуть мінімальним, або взагалі відключення не застосовуватимуться.

Джерело: Forbes.

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