Дефицит электроэнергии в Украине может достичь уровня, аналогичного тому, что было в июле этого года.

Украина активно готовится к возможным отключениям электроснабжения зимой. По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, дефицит электроэнергии осенью будет небольшим, однако зимой он может значительно возрасти. Он объяснил, как будут выключать свет зимой.

Графики отключений электроснабжения могут иметь схожий формат, как в июле, применяемый к украинцам. Однако Тарасюк подчеркивает, что точно прогнозировать ситуацию сложно из-за непредсказуемых факторов, таких как погодные условия и возможные обстрелы.

Он также отметил, что дефицит электроэнергии в Украине зимой может достичь уровня, аналогичного тому, что было в июле этого года.

Также он отметил, что летом в Украине ежедневно проводилось несколько очередей отключений, и в Киеве иногда отсутствие электроснабжения длилось до 18 часов в сутки.

Глава НКРЭКУ также отметил, что обычно в сентябре - октябре наблюдается наименьшее потребление электроэнергии, поэтому отключения в этот период могут быть менее частыми или совсем отсутствующими.

"Трудно спрогнозировать, каким будет дефицит. Неизвестно, насколько холодной будет зима, сколько дополнительной мощности удастся достроить и будут ли обстрелы энергетики", – добавил Тарасюк.

Следует также напомнить, что в правительстве заявили, что после уменьшения жары и до наступления холодов энергосистема Украины будет находиться в относительном балансе при отсутствии новых повреждений объектов генерации. В следующие три месяца ограничения поставок электроэнергии в Украину будут минимальными, или вообще отключения не будут применяться.

Источник: Forbes.

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