Подробиці щодо нових графіків відключення світла повідомили в «ДТЕК» - як вони діятимуть і чим відрізнятимуться від попередніх.

Після масштабних відключень електроенергії по всій Україні ситуація нарешті змінилася на краще.

Як пояснювали в «ДТЕК», в Україні нарешті скінчилася аномальная спека і це значно зменшило навантаження на енергосистему. Крім того, в роботу повернулися два автомні енергоблоки, що збільшило кількість електроенергії в системі.

Ще одна причина - збільшився імпорт електроенергії з Європи, і це дозволило покрити дефіцит.

Однак незадовго до полегшення ситуації в «ДТЕК» повідомили, що графіки відключення елекроенергії будуть іншими.

Отже, тепер, у Києві графіки відключення електроенергії будуть зсунуті на одну годину вперед для рівномірного розподілу навантаження на енергосистему.

«У нових графіках час відключення зсувається на одну годину. Це робиться на вимогу Укренерго, щоб перемикання груп у Києві та Київській області відбувались в різний час», - пояснили в «ДТЕК Київські електромережі», чим відрізняються нові графіки від попередніх.

Також, додали в «ДТЕК», змінились часові проміжки відключень у вихідні.

Нагадаємо також, що, за розпорядженнями Кабміну, світло не вимикатимуть у населених пунктах, розташованих у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю, а також поблизу лінії фронту.

Зазначимо, що до України наближається нова хвиля спеки.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, 5-15 серпня в Україну знову прийде аномальна спека з температурою до 38 градусів. А це може означати, що ситуація зі світлом може знову погіршитись.

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