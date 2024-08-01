Подробности относительно новых графиков отключения света сообщили в «ДТЭК» - как они будут действовать и чем будут отличаться от предыдущих.

После масштабных отключений электроэнергии по всей Украине ситуация наконец-то изменилась к лучшему.

Как объясняли в «ДТЭК», в Украине наконец кончилась аномальная жара и это значительно уменьшило нагрузку на энергосистему. Кроме того, в работу вернулись два автомобильных энергоблока, что увеличило количество электроэнергии в системе.

Еще одна причина – увеличился импорт электроэнергии из Европы, и это позволило покрыть дефицит.

Однако незадолго до улучшения ситуации в ДТЭК сообщали, что графики отключения электроэнергии будут другими.

Теперь в Киеве графики отключения электроэнергии будут сдвинуты на один час вперед для равномерного распределения нагрузки на энергосистему.

«В новых графиках время отключения сдвигается на один час. Это делается по требованию Укрэнерго, чтобы переключения групп в Киеве и Киевской области происходили в разное время» , – объяснили в «ДТЭК Киевские электросети», чем отличаются новые графики от предыдущих.

Также, добавили в ДТЭК, изменились временные промежутки отключений в выходные.

Напомним также, что, по распоряжению Кабмина, свет не будут выключать в населенных пунктах, расположенных в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью, а также вблизи линии фронта.

Отметим, что к Украине приближается новая волна жары.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, 5-15 августа в Украину снова придет аномальная жара с температурой до 38 градусов. А это может означать, что ситуация со светом может снова ухудшиться.

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