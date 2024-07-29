Передати показання лічильника необхідно раз на місяць, пише «Politeka.net».
Це необхідно зробити навіть у тому випадку, коли людина тимчасово не проживає у помешканні та не користується газом.
«Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання», - попереджають в «Нафтогаз» про наслідки.
Таким чином, щоб уникнути неприємностей «Нафтогаз» радить передавати щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника.
Коли треба передати показники лічильника в "Нафтогаз".
Обгрунтовуючи, чому необхідно передати показники лічильника вчасно, в «Нафтогаз» наголошують, що актуальні показання допомагають правильно обчислити споживання та уникнути помилок у рахунках.
Ще одна причина передати показання вчасно – допомога ефективній роботі всієї газової системи.
«Вчасно передані показання запобігають ситуаціям, коли фактичне споживання не відповідає нарахуванням… Не відкладайте на потім – передайте показання сьогодні!», - підкреслюють в «Нафтогаз».
Як в «Нафтогаз» передати показники лічильніків:
- через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;
- без реєстрації: https://gas.ua/uk/indicators
- SMS на номер 4647;
- через чатботи GAS.UA у Viber або Telegram
Для передання показників потрібно записати числа на табло лічильника без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.
Коли необхідно передавати показники лічильника в «Нафтогаз»
В «Нафтогаз» пояснюють, що це слід зробити у період з 28 по 5 число кожного місяця. Тобто, у липні цей період вже стартував.
Коли треба передати показники лічильника в "Нафтогаз".
Який зараз тариф за газ
За липень українці заплатять за газ за тими ж тарифами, що діяли й раніше.
Так, для клієнтів "Нафтогаз" – це 7,96 грн за кубометр. Тобто, наприклад, за споживання 9,9 кубометра за місяць потрібно буде заплатити 78,8 грн.
Також в "Нафтогаз" нагадують про переваги передачі показників лічильника в особистому кабінеті.
- Економія часу
- Перегляд історії платежів за особовим рахунком
- Отримання довідки та актів в один клік.
- Відстеження об’єму спожитого блактиного палива
Останні новини України:
Відключення світла буде кардинально іншим: у "ДТЕК" показали новий графік.
Тарифи на електроенергію та газ: озвучено вартість в серпні.
Платіжка за газ може зрости для українців: нардеп назвав терміни.