Передати показання лічильника в «Нафтогаз» необхідно кожному споживачу газу – коли саме це необхідно зробити і як правильно.

Передати показання лічильника необхідно раз на місяць, пише «Politeka.net».

Це необхідно зробити навіть у тому випадку, коли людина тимчасово не проживає у помешканні та не користується газом.

«Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання», - попереджають в «Нафтогаз» про наслідки.

Таким чином, щоб уникнути неприємностей «Нафтогаз» радить передавати щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника.

Коли треба передати показники лічильника в "Нафтогаз".

Обгрунтовуючи, чому необхідно передати показники лічильника вчасно, в «Нафтогаз» наголошують, що актуальні показання допомагають правильно обчислити споживання та уникнути помилок у рахунках.

Ще одна причина передати показання вчасно – допомога ефективній роботі всієї газової системи.

«Вчасно передані показання запобігають ситуаціям, коли фактичне споживання не відповідає нарахуванням… Не відкладайте на потім – передайте показання сьогодні!», - підкреслюють в «Нафтогаз».

Як в «Нафтогаз» передати показники лічильніків:

через особистий кабінет на сайті my.gas.ua;

без реєстрації: https://gas.ua/uk/indicators

SMS на номер 4647;

через чатботи GAS.UA у Viber або Telegram

Для передання показників потрібно записати числа на табло лічильника без урахування нулів, значень червоним кольором та цифр після коми.

Коли необхідно передавати показники лічильника в «Нафтогаз»

В «Нафтогаз» пояснюють, що це слід зробити у період з 28 по 5 число кожного місяця. Тобто, у липні цей період вже стартував.

Коли треба передати показники лічильника в "Нафтогаз".

Який зараз тариф за газ

За липень українці заплатять за газ за тими ж тарифами, що діяли й раніше.

Так, для клієнтів "Нафтогаз" – це 7,96 грн за кубометр. Тобто, наприклад, за споживання 9,9 кубометра за місяць потрібно буде заплатити 78,8 грн.

Також в "Нафтогаз" нагадують про переваги передачі показників лічильника в особистому кабінеті.

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