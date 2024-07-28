Нещодавнє підвищення тарифів на світло суттєво позначилося на щомісячних витратах українців. Українцям озвучили тариф на газ та електроенергію з 1 серпня. Стало відомо, скільки коштуватимуть кВт*год та кубометр.

Заступниця міністра енергетики, Світлана Грінчук, заявила, що уряд не має наміру переглядати ціни на електроенергію. Вона також нагадала про рішення Кабміну від 31 травня, яке продовжило дію положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії. Згідно з цим рішенням, для індивідуальних та колективних побутових споживачів встановлено єдину фіксовану ціну на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Тариф на газ з 1 серпня не зміниться. За кубометр треба буде платити 7,96 грн. Про це повідомили в компанії "Нафтогаз". "Ми розуміємо важливість стабільності в ці непрості часи, тому сумлінно дотримуємося своїх зобов'язань перед нашими споживачами", – зазначають у газопостачальній компанії. Тобто клієнти компанії можуть не хвилюватися про несподівані зміни у своїх комунальних платежах.

Так, вартість електроенергії у серпні не зміниться порівняно з липнем та становитиме 4,32 грн за 1 кВт*год. Чинний тариф буде актуальним щонайменше до 1 травня 2025-го. При цьому кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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