Недавнее повышение тарифов на свет существенно отразилось на ежемесячных расходах украинцев. Украинцам озвучили тарифы на газ и электроэнергию с 1 августа. Стало известно, сколько будет стоить кВт*ч и кубометр.

Заместитель министра энергетики, Светлана Гринчук, заявила, что правительство не намерено пересматривать цены на электроэнергию. Она также напомнила о решении Кабмина от 31 мая, которое продлило действие положения о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии. Согласно этому решению, для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей установлена ​​единая фиксированная цена на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года.

Тариф на газ с 1 августа не изменится. За кубометр нужно будет платить 7,96 грн. Об этом сообщили в компании "Нефтегаз". "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании. То есть клиенты компании могут не беспокоиться о неожиданных изменениях в своих коммунальных платежах.

Так, стоимость электроэнергии в августе не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действующий тариф будет актуален как минимум до 1 мая 2025-го. При этом кубометр газа обойдется в 7,96 грн.

Источник: OBOZ.UA.

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